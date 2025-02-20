Что стоит за перебранкой Трампа и Зеленского: мнения политологов

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского. Американский лидер назвал его «диктатором без выборов», который рискует потерять собственную страну. Зеленский, в свою очередь, заявил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – не получится».

По мнению политического обозревателя Андрея Перлы, Трамп, жестко критикуя Зеленского, как обычно, решает сразу несколько задач: «Одна из них – дистанцироваться от предыдущей администрации, получить возможность не следовать курсом внешней политики, которым следовал Байден. Для этого нужно показать, что решения Байдена были не рациональными, а обусловленными... Ну, допустим, обманом со стороны партнеров. Вот Зеленский «играл на Байдене, как на скрипке». То есть манипулировал им. На Трампе так не поиграешь, сразу понятно, что Трамп не будет слушать Зеленского, «помогать Украине» и т. п.

Оскорбляя Зеленского, Трамп избегает необходимости аргументировать свою позицию. Зачем ее аргументировать, если во главе Украины «диктатор» и манипулятор. И так ясно, что с ним можно никакого дела не иметь. Ну, а отказаться от Зеленского необходимо, чтобы обеспечить экономию американских денег и возможность взаимодействия с Россией, это очевидно».

Однако есть у этой ситуации и другая сторона, считает политолог Марат Баширов: «Чем дольше Зеленский остается главой Украины, тем больше теряет Трамп лицо. То есть, если Зеленский так унижает Трампа как легитимного президента мощной страны, значит, США не так сильны? – пишет эксперт в своем канале «Политджойстик». – Возможно, именно этой цели и стремятся достичь оппоненты Трампа – антитрамповская коалиция, состоящая из демократов США, британцев, немцев и примыкающей к ним (в меньшей степени и всё же) части европейской элиты, борющейся из экономических соображений с американцами. У Трампа сложный выбор: резко ограничить военную поддержку Украины, нанести урон ВСУ и помочь нам или искать иные, но более медленные варианты. Нам на руку эта свара Трампа с Зеленским. Наши логичные требования начинают дополняться эмоциями команды Трампа, и для американцев дело уже не в достижении своего понимания условий мирных переговоров, а в сохранении своего доминирующего статуса».

Вашингтон, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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