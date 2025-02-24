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Понедельник, 24 февраля 2025, 12:20 мск

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Австралия ввела самый крупный за три года пакет антироссийских санкций

Фото: pixabay

Австралия ввела новые санкции против России. Это самый крупный пакет ограничений за последние три года.

В санкционный список попали 70 физических и 79 юридических лиц, связанных с Россией, сообщает пресс-служба правительства страны. Это самый крупный пакет санкций, введенный Австралией с февраля 2022 года.

Отмечается, что новые ограничения коснулись российских государственных служащих, а также лиц, которые, по данным Канберры, участвуют в «углублении сотрудничества между Россией и Северной Кореей».

Ранее очередной пакет антироссийских санкций были принят Новой Зеландией. В «черный список» вошли 27 физических и 25 юридических лиц.

Канберра, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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