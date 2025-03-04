В Кремле обозначили условие для начала переговоров с США по Украине

Россия и США вряд ли начнут переговоры по урегулированию конфликта на Украине до возобновления полноценной работы диппредставительств двух стран. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Вряд ли», – ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Надо отметить, что работа дипмиссий обсуждалась в ходе двух раундов переговоров России и США.

Первая встреча делегаций обеих стран с начала специальной военной операции на Украине состоялась 18 февраля в Эр-Рияде. Переговоры продлились 4,5 часа, стороны обсудили обширный спектр вопросов, включая нормализацию двусторонних отношений и восстановление полноценной работы посольств в Москве и Вашингтоне. Помощник президента РФ Юрий Ушаков оценил встречу как «неплохую», отметив, что стороны провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что целью переговоров было «определить наличие реального интереса к обсуждению мира».

27 февраля в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций России и США в Стамбуле, которая продлилась более шести часов. В МИД РФ, комментируя итоги переговоров, заявили, что в ходе встречи были согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей. Также затрагивался вопрос возвращения российской стороне дипломатической собственности в США, незаконно изъятой в 2016-2018 годах.

На следующий день после переговоров Вашингтон согласовал назначение директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева новым российским послом в США.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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