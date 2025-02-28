российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 февраля 2025, 17:50 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Вашингтон согласовал назначение нового посла России в США

Вашингтон согласовал назначение на пост нового посла России в США Александра Дарчиева, занимавшего должность директора Департамента Северной Атлантики МИД России. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

«В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Директора Департамента Северной Атлантики МИД России А.Н.Дарчиева новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», – сообщил МИД России.

Отъезд Дарчиева к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / США

Пять бывших министров обороны США выступили против Трампа / «Условлено продолжать диалог…» МИД России сообщил об итогах переговоров в Стамбуле / Не договорились? В Кремле отказались комментировать итоги стамбульских переговоров с Вашингтоном / Недопотепление: Трамп продлил санкции против России / Лондон предложит Трампу вариант размещения миротворцев на Украине / США всё-таки введут дополнительные пошлины для Китая, Мексики и Канады / Путин оценил первые контакты с США: вселяют «определенные надежды» / МИД РФ надеется на преодоление разногласий в ходе переговоров США и России в Стамбуле

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,