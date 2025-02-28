Вашингтон согласовал назначение нового посла России в США

Вашингтон согласовал назначение на пост нового посла России в США Александра Дарчиева, занимавшего должность директора Департамента Северной Атлантики МИД России. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

«В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение Директора Департамента Северной Атлантики МИД России А.Н.Дарчиева новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», – сообщил МИД России.

Отъезд Дарчиева к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Москва, Анастасия Смирнова

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