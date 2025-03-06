российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 марта 2025, 12:21 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Александра Дарчиева назначили послом России в США

Фото: МИД РФ

Александр Дарчиев назначен послом России в США. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Дарчиев также назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

В конце февраля США согласовали назначение на пост нового посла России Александра Дарчиева, занимавшего должность директора Департамента Северной Атлантики МИД России с 2021 года.

Ранее дипломат уже возглавлял российское диппредставительство, но в Канаде. Он был послом России в Оттаве с октября 2014 года по январь 2021 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / США

Киевский режим в панике после прекращения военных поставок из США / Зеленский сказал, когда ждет встречу с представителями США / «Укрепление доверия»: США готовятся «протестировать» Россию на готовность к миру / Конкретные переговоры по Украине ещё не начинались – Захарова / Трамп оставил в силе запрет на поставки вооружений Украине / США запретили Великобритании делиться с Киевом данными разведки / США собираются построить гигантский газопровод на Аляске / Европейская компания готова заменить спутниковую связь Starlink на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,