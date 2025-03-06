Александра Дарчиева назначили послом России в США

Александр Дарчиев назначен послом России в США. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Дарчиев также назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

В конце февраля США согласовали назначение на пост нового посла России Александра Дарчиева, занимавшего должность директора Департамента Северной Атлантики МИД России с 2021 года.

Ранее дипломат уже возглавлял российское диппредставительство, но в Канаде. Он был послом России в Оттаве с октября 2014 года по январь 2021 года.

Москва, Зоя Осколкова

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