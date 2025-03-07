И вот опять: Трамп пригрозил России санкциями и потребовал от Москвы срочно сесть за стол переговоров с Киевом

Президент США Дональд Трамп пригрозил России ужесточением санкций и потребовал от Москвы срочно начать переговоры с Киевом об урегулировании украинского конфликта. Поводом для жестких заявлений стал сегодняшний российский удар по энергетическим объектам на Украине.

«Садитесь за стол прямо сейчас, пока не слишком поздно», – подчеркнул Трамп.

В то же время американский лидер допустил введение дополнительных санкций против российского банковского сектора. «Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас «бьет» Украину на поле боя, я настоятельно рассматриваю возможность введения крупномасштабных банковских санкций, санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мирном урегулировании», – написал Трамп в своей соцсети.

Стоит отметить, что накануне министр финансов США Скотт Бессент допустил введение дополнительных санкций против России в энергетической сфере, чтобы добиться «немедленного достижения максимального эффекта» для мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило, что ночью 7 марта Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. По данным ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – отметили в Минобороны России.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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