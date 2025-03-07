Минобороны сообщило о групповом ударе по газово-энергетическому комплексу Украины

Ночью 7 марта Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что за неделю, с 1 по 7 марта, российская армия осуществила семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по целям на Украине. В результате была поражена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударными БПЛА. Кроме того, разгромлены места базирования катеров и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Ранее сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о повреждениях энергетической и газовой инфраструктуры в разных регионах страны после массированного ракетного удара. Подробности он не раскрыл, отметив лишь, что принимаются меры по стабилизации энерго- и газоснабжения.

Украинские СМИ сообщали, что после российской атаки на газовом хранилище в Тернополе возник сильный пожар. Также были сообщения о прилетах по газовой инфраструктуре в Полтавской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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