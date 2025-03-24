«Команд со стороны Путина не было»: запрет на удары по энергообъектам продолжает действовать – Кремль

Президент России пока не отменял команды не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, вопреки нарушениям моратория на атаки по российским энергообъектам со стороны ВСУ. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», – сказал он журналистам. Песков добавил, что Москва продолжает внимательно отслеживать ситуацию с нарушением договоренности о ненанесении ударов по энергетическим объектам.

«Ее, собственно, также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы», – отметил представитель Кремля.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью беспилотники ВСУ вновь нанесли удар по станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Киев намерено атакует объекты энергетики, несмотря на громкие заявления Зеленского о прекращении огня, отметили в ведомстве.

Напомним, 19 марта под удар ВСУ попала нефтебаза на Кубани, 21 марта украинскими боевиками была подорвана газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

В субботу, 22 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву в случае продолжения ударов по российским энергетическим объектам.

Напомним, в ходе состоявшего 18 марта телефонного разговора президентов России и США Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Также он дал российским военным соответствующую команду. Через несколько часов после переговоров, в ночь на 19 марта ВСУ атаковали с помощью беспилотников нефтебазу в Краснодарском крае. Начавшийся после удара дронов пожар на энергообъекте шестой день.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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