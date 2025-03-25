Россия и США не приняли заявление после переговоров в Эр-Рияде из-за Украины

Совместное заявление по итогам переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», – сказал Чижов.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщал о достигнутом прогрессе на переговорах 24 марта. Отмечалось, что в Вашингтоне ожидали «позитивное объявление» в совместном заявлении по итогам встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что в Москве и Вашингтоне анализируются итоги переговоров. Он также отметил, что содержание переговоров не будет раскрываться, поскольку они были техническими.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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