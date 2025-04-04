Ответная мера: Россия высылает трех молдавских дипломатов

Москва объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в России, они должны покинуть страну. Решение принято в ответ на аналогичный шаг со стороны Кишинева. Об этом сообщает МИД РФ.

Сегодня, 4 апреля, в российское внешнеполитическое ведомство вызвали посла Молдавии в России Лилиана Дария. Ему был заявлен решительный протест в связи решением молдавских властей объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Кишиневе за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В МИД подчеркнули, что посольство РФ в Молдавии действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. «Любые попытки обвинить российскую дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Республики Молдова не имеют под собой никаких оснований», – указали на Смоленской площади.

«Л.Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет «persona non grata» трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им надлежит покинуть нашу страну», – говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта МИД Молдавии объявил о высылке трех российских дипломатов. Кишинев утверждал, что располагает доказательствами их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу. Среди высылаемых сотрудников дипмиссии РФ оказался сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта. В МИД России заявили о неправомерности такого решения, подчеркнув, что Москва примет ответные меры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередные недружественные действия властей Молдавии, заявила, что Кишинев пытается полностью разрушить отношения с Россией.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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