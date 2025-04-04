Вашингтон рассчитывает на скорый прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Вашингтон рассчитывает на скорый прогресс в урегулировании украинского конфликта. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, речь идет о неделях, поскольку переговоры не могут продолжаться вечно.

«В какой-то момент будет понятно, хотите вы мира или нет. И это время наступает... Сейчас мы достигли этапа, когда нам нужно добиться прогресса... Надеюсь, что мы достигнем мира», – сказал глава американского госдепартамента (цитата по «Интерфаксу») на пресс-конференции в Брюсселе.

Рубио однозначно дал понять, что США не намерены «продолжать вечно» эти переговоры, и уточнил, что ситуация прояснится в ближайшие недели.

«Если вы не заинтересованы в мире, то тогда вы пытаетесь затягивать процесс, придумываете отговорки. Мы это понимаем, и мы не будем в это втянуты. Давайте надеяться, что до этого не дойдет. Давайте быть оптимистичными», – пояснил госсекретарь США.

По его словам, США считали бы более правильным сразу достигнуть всеобъемлющего перемирия. «Очевидно, что обе стороны считают, что это перемирие нарушается, что типично для подобных ограниченных перемирий», – отметил Рубио.

Глава госдепа считает, что ход вооруженного конфликта тоже будет показателем того, заинтересованы ли стороны в мире. «Если вдруг мы проснемся завтра, и РФ начнет массивное наступление, то это будет четким признаком того, что они не заинтересованы в мире. Но этого пока не произошло», – сказал он.

По мнению Рубио, при худшем развитии ситуации со срывом переговоров возможны дополнительные санкции против России. «Со стороны Капитолиского холма будет расти давление с целью усиления санкций, и мы не сможем этому препятствовать, если мы не добьемся прогресса по мирному урегулированию [на Украине]», – сказал госсекретарь США (цитата по ТАСС).

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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