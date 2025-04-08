Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и Ирана

Госдума на пленарном заседании во вторник, 8 апреля, ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Документ был подписан президентами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом 17 января 2025 года в ходе визита последнего в Москву. В марте глава российского государства внес договор в Госдуму.

Соглашение охватывает все возможные сферы взаимодействия, включая вопросы обороны, развития экономики и культурного сотрудничества, и закладывает фундамент для расширения партнерства Москвы и Тегерана.

Документ гласит, что Россия и Иран не будут вводить санкции друг против друга, а в случае нападения агрессора на одну из них не будут оказывать никакой помощи агрессору.

Москва и Тегеран также обязались «противодействовать применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера», и обе стороны считают их введение «международно-противоправным и недружественным деянием».

«Стороны гарантируют неприменение односторонних принудительных мер», – говорится в документе.

Россия и Иран также договорились укреплять взаимодействие в области безопасности и обороны, развивать военно-техническое сотрудничество, усилить сотрудничество между спецслужбами. Кроме того, стороны договорились оказывать друг другу помощь в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры.

Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube