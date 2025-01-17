Москва и Тегеран договорились не вводить санкции друг против друга и не помогать агрессорам

Россия и Иран не будут вводить санкции друг против друга, а в случае нападения агрессора на одну из них не будут оказывать никакой помощи агрессору. Об этом говорится в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном сегодня президентами государств Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом после переговоров в Кремле.
«В случае, если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава ООН и других применимых норм международного права», – говорится в статье 3 договора, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Москва и Тегеран также обязались «противодействовать применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера», и обе стороны считают их введение «международно-противоправным и недружественным деянием».
«Стороны гарантируют неприменение односторонних принудительных мер», – отмечается в документе.
Договор о стратегическом партнерстве России и Ирана заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.
Москва, Светлана Антонова
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