Россия и Иран заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как сказал глава российского государства, этот документ должен вывести отношения Москвы и Тегерана на новый уровень. Соглашение охватывает все возможные сферы взаимодействия, включая вопросы обороны, развития экономики и культурного сотрудничества.

Российский лидер по итогам переговоров отметил, что они «были весьма полезными и содержательными», и прошли «в конструктивном, дружеском ключе». «Мы обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по насущным, международным и региональным вопросам», – сказал Путин, добавив, что есть совпадение позиций по большинству актуальных проблем.

Москва, Светлана Антонова

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