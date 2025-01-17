российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 января 2025, 18:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Россия и Иран заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Фото: пресс-служба Кремля

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как сказал глава российского государства, этот документ должен вывести отношения Москвы и Тегерана на новый уровень. Соглашение охватывает все возможные сферы взаимодействия, включая вопросы обороны, развития экономики и культурного сотрудничества.

Российский лидер по итогам переговоров отметил, что они «были весьма полезными и содержательными», и прошли «в конструктивном, дружеском ключе». «Мы обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по насущным, международным и региональным вопросам», – сказал Путин, добавив, что есть совпадение позиций по большинству актуальных проблем.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин подписал указ о призыве на военные сборы / Путин заверил президента ЦАР в поддержке / Советник Трампа сообщил о подготовке к переговорам с Путиным / Швейцария готова стать площадкой для переговоров Путина и Трампа / Кремль подтвердил готовность Путина к диалогу с Трампом / Путин поговорил с Токаевым о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» / Пробоины на фюзеляже: Алиев рассказал Путину, что самолет «Азербайджанских авиалиний» подвергся внешнему воздействию в России / Путин извинился перед Алиевым за авиакатастрофу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Ближний Восток, Иран, Путин Владимир,