Захарова подтвердила второй раунд консультаций России и США 10 апреля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила информацию о том, что второй раунд российско-американских консультаций по вопросам нормализации работы дипмиссий двух стран пройдут 10 апреля в Стамбуле.

«Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет посол России в США Александр Дарчиев, американскую сторону представит [заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии] Соната Коултер», – сказала Захарова на брифинге в среду (цитата по ТАСС).

По ее словам, в переговорах будут участвовать представители внешнеполитических ведомств двух стран.

«Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных преград, в том числе технических, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов двух стран», – отметила официальный представитель МИД России.

Накануне в МИД РФ заявили, что российско-американские консультации нормализации функционирования диппредставительств пройдут в Стамбуле в ближайшие дни. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что переговоры Москвы и Вашингтона в Стамбуле ожидаются 10 апреля.

Встреча по линии МИД двух стран на эту тему уже проходила в Стамбуле 27 февраля. Тогда в том числе были согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей, заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, стороны обсудили возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016-2018 годах.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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