В Стамбуле стартовали российско-американские переговоры

В Стамбуле началась встреча делегаций России и США. Начало консультаций было запланировано на 10 часов утра.

Переговоры проходят в генконсульстве России. Сначала к месту встречи прибыла российская делегация, затем представители США.

Ожидается, что переговоры продлятся несколько часов, но не станут такими же продолжительными, как предыдущий раунд, состоявшийся в Стамбуле 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Напомним, предыдущие россйско-американские переговоры продлились более шести часов.

Российскую сторону на консультациях представляет посол РФ в США Александр Дарчиев. Американскую делегацию возглавляет заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах также участвуют представители внешнеполитических ведомств обеих стран.

Напомним, в ходе сегодняшних переговоров будут обсуждаться вопросы нормализации работы дипмиссий двух стран. «Будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных преград, в том числе технических, затрудняющих жизнедеятельность дипломатов двух стран», – сообщила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, в ходе переговоров РФ и США в Стамбуле 27 февраля в том числе были согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности диппредставительств России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей, заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, стороны обсудили возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016-2018 годах. Также российские представители предложили американцам рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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