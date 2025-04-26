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Суббота, 26 апреля 2025, 12:32 мск

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Россия рассматривает и выдвигает серьезные предложения по Украине – Лавров

Фото: МИД РФ

Москве на переговорах об урегулировании конфликта на Украине рассматривает и выдвигает серьезные предложения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

«Мы серьезные люди и рассматриваем серьезные предложения. Мы выдвигаем серьезные предложения. Это процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершен», – сказал он (цитата по РБК).

Отвечая на вопрос, означает ли это, что сделки не следует ожидать в ближайшее время, Лавров ответил, что «не говорил этого».

«Переговоры продолжаются, и пока они не завершатся, мы не будем раскрывать их содержания», – пояснил глава МИД России.

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах. В противном случае они несерьезны. Если вам нужно узнать мнение относительно сути [переговоров], обратитесь к Зеленскому», – отметил Лавров.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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