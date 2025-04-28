Россия проинформировала США о майском перемирии

Москва и Вашингтон ведут обмен информацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, проинформировала ли Россия США об остановке огня 8-11 мая.

«У нас идет обмен информацией по соответствующим каналам», – уточнил представитель Кремля, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее сегодня глава российского государства объявил перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В ответ в Киеве заявили, что якобы готовы к полному прекращению огня.

Примечательно, что ранее Путин объявлял пасхальное перемирие, но Киев фактически его сорвал. ВСУ также не соблюдали договорённость о ненанесении ударов по энергетическим объектам.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube