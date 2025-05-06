В Кремле заявили о настрое Украины продолжать войну

Киев настроен на продолжение боевых действий, о чем свидетельствует ночная атака беспилотников ВСУ на российские регионы. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение войны. Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры», – сказал он журналистам. Песков подчеркнул, что, несмотря на продолжающиеся атаки ВСУ на мирные объекты, российские военные «делают славную работу», и отметил эффективность системы противодронной обороны.

Пресс-секретарь президента РФ при этом заявил, что инициатива Владимир Путина о трехдневном перемирии ко Дню Победы остается актуальной, но отметил, что ВСУ получат «адекватный ответ» на попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам.

«Но я хотел бы напомнить нашу позицию: огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или нашим объектам, то сразу же будет даваться адекватный ответ», – сказал представитель Кремля.

«Пока можно добавить, что, к сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева от представителей режима, от главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию», – подытожил он.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отверг инициативу президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая, назвав ее «театральной постановкой». Он продолжил настаивать на 30-дневном прекращении огня. При этом Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на Парад Победы, и призвал их не посещать российскую столицу 9 мая.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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