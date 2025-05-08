Кремль раскрыл, от чего будут зависеть дальнейшие шаги России по Украине

Дальнейшие действия России по Украине во многом будут зависеть от того, как пройдет перемирие в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Такое заявление сделал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Давайте подождем, как пройдет перемирие. От этого будет многое зависит, в том числе и в контексте наших возможных дальнейших шагов», – сказал Ушаков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, влияют ли попытки Киева сорвать визиты иностранных лидеров в Москву на празднование Дня Победы на готовности России к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы началось с 00:00 8 мая и продлится до 00:00 11 мая. В Минобороны сегодня заявили, что ВС России строго соблюдают режим прекращения огня, тогда как украинская армия не остановила боевые действия против российских войск. Всего со стороны ВСУ зафиксировано 488 случаев нарушения режима прекращения огня, заявили в ведомстве.

Затрагивая тему коммуникации с американской стороной, Ушаков рассказал, что Москва и Вашингтон ежедневно или раз в два дня проводят контакты по вопросам украинского урегулирования и по ряду других тем.

По его словам, прямые контакты идут как с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, так и с другими представителями американской администрации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube