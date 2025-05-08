Минобороны: Украина не остановила боевые действия после начала перемирия

Минобороны России заявило, что российские войска в зоне специальной военной операции с 08:00 мск 8 мая полностью прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. «Вооруженными Силами России строго соблюдается режим прекращения огня» – не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотниками, сообщили в ведомстве.

Несмотря на объявление режима перемирия, отметили в Минобороны, украинская армия не прекратила ведение боевых действий против российских войск. Всего со стороны ВСУ зафиксировано 488 случаев нарушения режима прекращения огня, заявили в ведомстве.

Так, украинские формирования предприняли две попытки прорыва через госграницу в Курской области и атаку в районе Дзержинск в ДНР. «По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 4 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов», – отмечается в сообщении.

Нарушение ВСУ режима прекращения огня говорит о нежелании Киева разрешить конфликт мирным путем, указали в ведомстве. «Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем», – сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что ВС России зеркально реагируют на действия ВСУ и «в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима».

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продлится до 00:00 мск 11 мая.

Ранее сообщалось, что ВСУ, несмотря на перемирие, утром 8 мая обстреляли Глушковский район Курской области. В результате удара погибла 61-летняя жительница поселка Глушково. Также было повреждение здание отделения полиции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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