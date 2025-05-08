Женщина погибла в результате обстрела ВСУ Херсонской области

Жительница Херсонской области погибла в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Днепрянах от удара украинских боевиков погибла мирная жительница – осколки снаряда оборвали ее жизнь на пороге собственного дома», – написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что ВСУ с самого утра ведут массированный артобстрел Новой Каховки и населенных пунктов округа.

«Все это происходит в канун Дня Победы и несмотря на ранее объявленное перемирие», – подчеркнул он, отметив, что киевский режим в очередной раз показал своё «истинное лицо».

Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела Курской области погибла 61-летняя мирная жительница.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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