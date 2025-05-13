Вашингтон попытается взять под контроль Запорожскую АЭС

Вашингтон обсуждает варианты будущего управления Запорожской АЭС с учетом своего стремления «помогать» в ее эксплуатации. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Мы говорим о Запорожской атомной электростанции, которая является третьей по величине в Европе. Мы говорим о том, кто будет управлять ею. Мы неоднократно говорили, что будем помогать в эксплуатации этой станции», – цитирует «Прайм» его интервью телеканалу Fox News.

Напомним, МИД России ранее подчеркивал, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции.

Вашингтон, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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