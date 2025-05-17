Медведев допустил возникновение ужасного конфликта в случае провала переговоров

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры о мире не всегда приводят к окончанию конфликта, а в случае неудачи могут привести к более ужасным последствиям.

«Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками», – написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Переговоры представителей Москвы и Киева прошли накануне в Стамбуле. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что стороны договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000. Кроме того, каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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