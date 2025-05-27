Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине из-за действий европейских стран

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с попытками ряда европейских стран помешать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат пояснил, что данное решение стало реакцией России на запрос европейских стран – спонсоров киевского режима провести заседание по гуманитарной ситуации на Украине 29 мая.

«Мы решили ответить «зеркально» и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами междунородному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», – написал Полянский в своем телеграм-канале.

Ожидается, что заседание будет назначено на 30 мая в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск).

Как отметил дипломат, противникам России в ООН важно поддерживать украинскую тему «на плаву» в Совете Безопасности, «даже если они рискуют не угадать с предпочтительной для новой американской администрации тональностью».

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин снимает ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории России, и уточнил, что аналогичное решение принято Великобританией и Францией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данное решение потенциально опасным и идущим вразрез с попытками украинского урегулирования.

В тот же день вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль опроверг слова Мерца. Он заявил, что Берлин не менял своей позиции по поставкам оружия Киеву. «Что касается дальности, то я еще хочу сказать, что нет никакой новой договоренности, которая выходит за рамки того, что делало предыдущее правительство», – сказал Клингбайль в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

Вместе с тем, Мерц сегодня заявил, что решение об отмене ограничений на дальнобойность передаваемого Киеву оружия было принято несколько месяцев назад, передает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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