Вероятное снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 долларов за баррель не будет способствовать стабилизации мирового рынка. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, отметив, что Россия имеет опыт по минимизации последствий подобных решений.

«Безусловно, подобные действия не способствуют стабилизации международных энергетических рынков, нефтяного рынка. Но, разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, которые мы считаем по-прежнему незаконными. И Россия уже получила определенный очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия от подобных решений», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала планы ужесточить антироссийские санции. По ее словам, ЕК предложила ввести санкции против газопроводов «Северный поток», снизить потолок цен на нефть из России нефть с $60 до $45 долларов за баррель, а также запретить импорт в ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти.

В свою очередь, спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Калливан заявил, что Евросоюз примет решение о расширении санкций в отношении российской нефти без оглядки на позицию США. Если Вашингтон не поддержит инициативу, Брюссель примет меры самостоятельно, отметил он в интервью изданию Euractiv.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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