Путин в беседе с Трампом подтвердил готовность России продолжить переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности России продолжить переговоры с Украиной после 22 июня – как было условлено ранее. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, американский лидер принял к сведению эту информацию и «вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта».

Глава российского государства, как отметил Ушаков, проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых российско-украинских переговорах в Стамбуле 2 июня.

«Наш президент отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными, и военнопленными моложе 25 лет», – сказал помощник президента РФ.

Ранее в субботу, 14 июня, Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена еще одной группы российских военнослужащих. Взамен Киеву передана группа военнопленных ВСУ.

Россия и Украина по итогам переговоров делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня провели уже четыре раунда обмена пленными – 9, 10, 12 и 14 июня. Число возвращенных на родину бойцов ВС РФ во всех случаях не уточнялось.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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