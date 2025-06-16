Кремль: Россия готова стать посредником между Израилем и Ираном

Россия по-прежнему готова к посредничеству в разрешении конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказать свои посреднические услуги, в том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются, и при необходимости все это может быть реализовано», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что российский лидер Владимир Путин провел переговоры на эту тему с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским президентом Дональдом Трампом. Последний заявил американским СМИ, что не против того, чтобы посредником в разрешении израильско-иранского конфликта выступила Россия.

Песков при этом подчеркнул, что Москва осуждает действия, которые привели к опасной эскалации на Ближнем Востоке, и готова сделать все необходимое для устранения первопричин кризиса.

Также представитель Кремля счел «хорошим уроком» мировую реакцию на атаки Израиля на Иран. По его словам, международное сообщество в своих оценках разделилось на лагерь тех, кто осудил начало происходящего, и на тех, «кто поддержал и попытался оправдать» действия Израиля. «Для всех это очень хороший урок», – добавил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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