Глава СВР о конфликте Израиля и Ирана: «Ситуация критическая»

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оценил как критическую ситуацию между Израилем и Ираном. По его словам, Россия находится в контакте с представителями спецслужб Ирана и Израиля по текущей ситуации между этими странами.

«Мы в контакте с представителями и одной, и другой стороны конфликта – с представителями соответствующих специальных разведывательных служб и Ирана, и Израиля», – цитирует Нарышкина ТАСС.

О том, что Россия находится в контакте с Ираном и с Израилем, также заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс». По его словам, взаимодействие идет как на рабочих уровнях, так и на политическом. Так дипломат ответил на вопрос, контактирует ли РФ с Ираном и Израилем для урегулирования конфликта.

Также Рябков заявил, что Россия предостерегает США от оказания прямой военной помощи Израилю и даже от спекулятивных заявлений по этому вопросу.

«Соединенные Штаты постоянно на острие всех процессов, и говорить о том, что они раньше не вмешивались, а теперь вот вмешаются, я думаю, было бы неправильно. Другое дело, как они для себя рассматривают ситуацию с оказанием прямой военной помощи Израилю. Мы предостерегаем Вашингтон от такого рода даже спекулятивных, умозрительных вариантов. Это было бы радикально дестабилизирующим всю обстановку шагом», – подчеркнул замглавы МИД в комментарии агентству.

Москва, Июнь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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