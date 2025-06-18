российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 июня 2025, 14:33 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Глава СВР о конфликте Израиля и Ирана: «Ситуация критическая»

Фото: tasnimnews.com

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оценил как критическую ситуацию между Израилем и Ираном. По его словам, Россия находится в контакте с представителями спецслужб Ирана и Израиля по текущей ситуации между этими странами.

«Мы в контакте с представителями и одной, и другой стороны конфликта – с представителями соответствующих специальных разведывательных служб и Ирана, и Израиля», – цитирует Нарышкина ТАСС.

О том, что Россия находится в контакте с Ираном и с Израилем, также заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс». По его словам, взаимодействие идет как на рабочих уровнях, так и на политическом. Так дипломат ответил на вопрос, контактирует ли РФ с Ираном и Израилем для урегулирования конфликта.

Также Рябков заявил, что Россия предостерегает США от оказания прямой военной помощи Израилю и даже от спекулятивных заявлений по этому вопросу.

«Соединенные Штаты постоянно на острие всех процессов, и говорить о том, что они раньше не вмешивались, а теперь вот вмешаются, я думаю, было бы неправильно. Другое дело, как они для себя рассматривают ситуацию с оказанием прямой военной помощи Израилю. Мы предостерегаем Вашингтон от такого рода даже спекулятивных, умозрительных вариантов. Это было бы радикально дестабилизирующим всю обстановку шагом», – подчеркнул замглавы МИД в комментарии агентству.

Москва, Июнь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

В Иране разрушены два объекта по производству элементов центрифуг / СМИ: Израиль сможет отбивать иранские удары без помощи США еще 10 дней / «Битва начинается»: Верховный лидер Ирана выступил с предупреждением к Израилю / «Наше терпение иссякает»: Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции / Иран атаковал здание военной разведки Израиля и штаб-квартиру «Моссада» – КСИР / В Оманском заливе столкнулись два судна / Израиль нанес удар по гостелерадиокомпании Ирана / «Всё это крайне опасно»: в МИД РФ оценили риски ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Иран,