Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Власти Новой Зеландии расширили список ограничительных мер против России. Об этом заявил министр иностранных дел Уинстон Питерс.
«Санкции направлены против субъектов, имеющих отношение к российскому военно-промышленному комплексу, против сторонников из Северной Кореи, Ирана и Белоруссии», – говорится в публикации главы дипведомства на официальном портале правительства страны.
«Черный» список дополнили 18 российских и зарубежных граждан и организаций, а также 27 якобы имеющих отношение к РФ судов.
В настоящее время в перечень санкций Новой Зеландии входят более 1800 лиц, организаций и судов, а также ряд торговых ограничений.
Веллингтон, Зоя Осколкова
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