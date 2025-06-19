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Четверг, 19 июня 2025, 09:10 мск

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Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Фото: Pixabay

Власти Новой Зеландии расширили список ограничительных мер против России. Об этом заявил министр иностранных дел Уинстон Питерс.

«Санкции направлены против субъектов, имеющих отношение к российскому военно-промышленному комплексу, против сторонников из Северной Кореи, Ирана и Белоруссии», – говорится в публикации главы дипведомства на официальном портале правительства страны.

«Черный» список дополнили 18 российских и зарубежных граждан и организаций, а также 27 якобы имеющих отношение к РФ судов.

В настоящее время в перечень санкций Новой Зеландии входят более 1800 лиц, организаций и судов, а также ряд торговых ограничений.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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