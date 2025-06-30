Кремль отреагировал на демарши Баку: работа правоохранителей – не повод для такой реакции

События в Екатеринбурге, где правоохранительными органами были задержаны выходцы из Азербайджана по обвинению в нескольких убийствах, не могут быть поводом для демаршей со стороны Баку. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя реакцию МИД Азербайджана на действия российских силовиков.

Напомним, Баку потребовал расследовать задержание выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге. На этом фоне в закавказской республике отменили культурные мероприятия с участием России. Также азербайджанская сторона отменила визит парламентской делегации в Россию для участия в 23-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального Собрания РФ, которое запланировано в Москве.

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей. Считаем, что всё, что происходит, связано с работой правоохранительных органов. И это не может и не должно являться поводом для подобной реакции», – сказал Песков на брифинге.

У него также поинтересовались, планируется ли разговор президентом России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. «В настоящий момент в повестке дня такого разговора нет», – ответил пресс-секретарь российского лидера, добавив, что «если он потребуется, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки».

Россия «заинтересована в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», – подчеркнул Песков.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой недели в Екатеринбурге прошли массовые задержания членов этнической ОПГ, обвиняемых в нескольких убийствах, совершенных в 2001 и в 2011 годах. МИД Азербайджана заявил протест на действия российских правоохранителей, требуя провести расследование задержания выходцев из Азербайджана на Урале. Сегодня Следственный комитет сообщил, что трое задержанных заключены под стражу, еще троим суд продлил срок задержания. Уголовное дело этнической банды по поручению главы СКР Александра Бастрыкина передадут в центральный аппарат Следственного комитета.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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