Суд в Азербайджане арестовал российских журналистов

Хатаинский районный суд города Баку арестовал руководителя российской редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова на четыре месяца, сообщают местные СМИ.

По данным информационного агентства АПА, российские журналисты обвиняются в мошенничестве с причинением крупного ущерба, незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем.

В медиагруппе «Россия сегодня», в структуру которого входит «Sputnik Азербайджан», назвали выдвинутые обвинения абсурдными и потребовали немедленного освобождения сотрудников редакции.

Ранее сегодня стало известно, что вызванному в МИД России послу Азербайджана в РФ Рахману Мустафаеву был заявлен протест в связи «с недружественными действиями Баку» и «сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений».

Напомним, поводом для конфликта между Москвой и Баку стала ситуация с недавним задержанием в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана. МИД Азербайджана заявил протест на действия российских правоохранителей.

Баку, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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