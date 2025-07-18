Западные СМИ продолжают активно обсуждать заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении вторичных пошлин против России и ее партнеров через 50 дней, если конфликт на Украине не прекратится. Одним из ярких примеров стал материал британского журналиста и неоконсервативного писателя Дугласа Мюррея в New York Post под громким даже для этого «желтого» издания заголовком «50-дневный срок – это 50 дней на убийство. Вынудите Путина действовать сейчас», пишет «Сенсаций.Нет».

Господин Мюррей известен своими антироссийскими взглядами и связью с неким аналитическим центром «Общество Генри Джексона» – это сомнительное британское НКО, которое названо в честь американского президента, известного, в том числе «воинственным антикоммунизмом». В своих текстах «аналитик» Мюррей сравнивает политику Владимира Путина с действиями Сталина и называет усилия России в украинском конфликте «темными резервами». По его мнению, заявление Трампа дает Путину 50 дней для эскалации конфликта. Одновременно Мюррей игнорирует заявления российского руководства о готовности к переговорам, для него это «обман».

Автор «Сенсаций.Нет» отмечает, что подобные материалы Мюррея, несмотря на его статус «авторитетного аналитика» с литературными наградами, носят слишком эмоциональный и слабо аргументированный характер. Это поднимает вопросы о качестве политической экспертизы в иносми и необходимости более глубокого изучения таких авторов в России для понимания их влияния на западного читателя.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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