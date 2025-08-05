«Это – угрозы»: в Кремле высказались о давлении США на Индию из-за российской нефти

В Кремле поддержали позицию Индии, которая заявила, что будет защищать свои интересы в вопросе выбора торговых партнеров и закупок российской нефти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суверенные страны имеют право сами выбирать себе партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству с учетом своих интересов.

«Мы считаем, что суверенные страны должны иметь и имеют право сами выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству и сами выбирать те режимы торгово-экономического сотрудничества, которые в интересах той или иной страны», – сказал Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-атташе Кремля при этом заявил, что Россия считает незаконными попытки Запада заставить разные страны прекратить экономическое сотрудничество с ней. «Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. Попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными», – подчеркнул Песков.

Ранее МИД Индии отреагировал на нападки США по поводу покупок разных товаров, включая нефть из России. Как заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, Нью-Дели примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности. Он подчеркнул, что страны, критикующие Индию за покупку энергоносителей у РФ, сами торгуют с Россией.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины на товары из Индии из-за закупок российской нефти. По утверждению американской администрации, Индия, закупая российскую нефть, способствует продолжению боевых действий на Украине. До этого Трамп заявил, что Вашингтон вводит в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube