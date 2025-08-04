В Белом доме набросились на Индию из-за покупки российской нефти

Американский президент Дональд Трамп считает, что Индия, закупая российскую нефть, финансирует боевые действия на Украине. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в интервью телеканалу Fox Business.

«Он (Трамп – прим. ред.) ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», – подчеркнул представитель американской администрации (цитата по ТАСС).

По словам Миллера, власти США допускают любые варианты для того, чтобы «при помощи дипломатических, финансовых и иных инструментов» достичь украинского урегулирования.

Ранее Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 25% на товары из Индии. По словам президента США, «Индия всегда покупала подавляющее большинство своей военной техники у России и является крупнейшим покупателем энергоносителей для России, наряду с Китаем». «Поэтому Индия будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеперечисленное, начиная с 1 августа», – объяснил свое решение американский лидер.

Позднее Трамп заявил, что Индия отказалась от импорта российской нефти, чтобы не попасть под вторичные рестрикции и заключить торговую сделку с США. Однако индийские СМИ сообщили, что индийские НПЗ продолжают закупать сырье из России. Решений о прекращении импорта российского топлива принято не было.

Как пишет китайская газета Global Times, Индия и Бразилия не поддадутся давлению со стороны США в вопросе закупки российской нефти, несмотря на угрозы ввести санкции. Отмечается, что Индия не прекратит покупать российское сырье, что обусловлено ее экономическими интересами и стремлением к независимой внешней политике.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube