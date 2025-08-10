«Орешник» является не единственным мощным новым оружием, которое есть у России – МИД

Россия располагает набором новейший вооружений, помимо ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

«Орешник» – да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», – сказал дипломат.

«Я не могу называть то, что мне не положено называть, но есть», – пояснил Рябков, отвечая на уточняющий вопрос о новейших вооружениях России.

Комментируя возможность размещения этого вооружения в новых регионах, замглавы МИД РФ сказал, что называть какие-либо конкретные точки «безответственно». «У нас всегда множество вариантов на столе, и мы никогда ничто для себя заведомо не исключаем», – сказал Рябков.

Напомним, комплекс «Орешник» был применен российскими военными впервые 21 ноября 2024 года по военному заводу в Днепропетровске в ответ на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.

Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России уже началось серийное производство «Орешника».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube