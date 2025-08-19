Канцлер Германии считает, что Украину не следует принуждать к территориальным уступкам

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник в Вашингтоне, что Украина не должна быть принуждена к территориальным уступкам в рамках возможного мирного соглашения с Россией, как того требует Владимир Путин.

«Требование России к Киеву отказаться от освобожденных территорий Донбасса, честно говоря, соответствует предложению США отказаться от Флориды», – сказал он.

Несколько европейских лидеров подтвердили, что территориальный вопрос в ходе обсуждений напрямую не затрагивался.

Между тем, как накануне сообщали СМИ, на закрытую встречу Трампа и Зеленского в Овальном кабинете принесли большую карту Украины, на которой были обозначены территории, которые находятся на данный момент под контролем России.

Владимир Зеленский, в свою очередь, в рамках брифинга для СМИ, допустил обсуждение территориальных уступок и обменов в ходе встречи с президентом России.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор, состоявшийся накануне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, отметил, что ведется работа над повышением статуса переговорных групп по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Американская сторона устами Госсекретаря анонсировала подготовку новых раундов переговоров на высоком уровне.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube