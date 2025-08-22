Лукашенко заявил о готовности организовать встречу Путина и Зеленского в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил организовать встречу президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Если они договорятся о переговорах и захотят провести саммит в Минске, белорусская сторона сделает все необходимое, заявил белорусский лидер журналистам.

Лукашенко сказал, что не болеет «хотелками» организовать переговоры Путина и Зеленского в Минске, хотя это было бы идеальным местом для них, передает БелТА. Но если российская и украинская стороны договорятся и решат приехать – в Белоруссии хоть завтра все организуют на должном уровне, заверил Лукашенко.

Ранее среди возможных места для проведения встречи лидеров России и Украины называли Женеву, Будапешт, Рим, Стамбул. Венгерский премьер Виктор Орбан накануне подтвердил полную готовность своей страны принять участников мирных переговоров по Украине. Однако Зеленский заявил о своем нежелании проводить встречу в Будапеште, сославшись на то, что сегодня это сделать «непросто», учитывая сближение Венгрии и России.

Минск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube