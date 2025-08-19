Переговоры России и Украины – что о них известно сейчас

После встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и представителями ЕС, которая состоялась накануне в Белом доме, началась подготовка к российско-украинским переговорам на высшем уровне об урегулировании конфликта. Как пишут иностранные СМИ, где, когда и как пройдут переговоры, пока неизвестно.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, вопрос по встрече – решен, она будет. По словам американского лидера, Владимир Путин согласился на встречу с Зеленским, и тот, в свою очередь, тоже к разговору готов. Трамп надеется, что такие переговоры пройдут до конца августа.

По словам Зеленского, Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером в ходе саммита с европейцами поддержал «трехстороннюю встречу США, Украины и России». «Владимир Путин сначала предложил провести двустороннюю встречу только между Украиной и Россией, а затем – трехстороннюю: Украина-Россия-США», – заявил глава киевского режима журналистам.

Со своей стороны, Макрон во время саммита в Белом доме призвал европейцев принять участие в переговорах между США и Россией. «Когда мы говорим о гарантиях безопасности (для Украины), мы говорим о безопасности всего европейского континента», – заявил он Дональду Трампу и основным европейским лидерам.

«Дональд Трамп предлагает провести эту встречу как можно скорее, но для этого необходимо согласие всех», – уточнил Зеленский после встречи в Белом доме.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая перед журналистами, заявил, что встреча президентов России и Украины «состоится в течение ближайших двух недель». Он добавил, что «такой саммит должен быть тщательно подготовлен».

Эммануэль Макрон, со своей стороны, упомянул о проведении трехстороннего саммита «в начале сентября».

Швейцария, Австрия, США, Венгрия...

Что касается места проведения, вопрос остаётся открытым. Прензидент Франции выдвинул предложение о проведении саммита на нейтральной территории, например, в Швейцарии или другой стране. «Я выступаю за Женеву», – сказал он.

«Последний раз двусторонние переговоры проходили в Стамбуле », – напомнил глава французского государства. Австрия, в силу своего конституционного нейтралитета, также упоминается некоторыми специалистами по геополитике.

Однако поездка Владимира Путина в Европу затруднена из-за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом. Швейцария и Австрия входят в число 125 государств, признающих МУС, в отличие от США и Дональда Трампа, которые последовательно дистанцируются МУС и не признают его решений. Таким образом, для трёхсторонней встречи может быть выбрана территория США, как это было во время последней встречи президентов России и США на Аляске.

Еще одно предложение по месту встречи – Венгрия, Виктор Орбан уже заявлял ранее, что его страна будет рада дать площадку для переговоров.

Не стоит сбрасывать со счетов и Турцию, Стамбул уже является переговорной площадкой для делегаций России и Украины.

Суть саммита пока тоже не ясна

Суть саммита также остаётся неясной. Россия хочет, чтобы Украина выполнила все её требования и сложила оружие, но для Киева и его европейских союзников такое решение, как было озвучено накануне, неприемлемо.

Однако Владимир Зеленский заявил, что вопрос территориальных уступок, которых требует Россия от Украины, – это «вопрос, который мы оставим между мной и Путиным», намекнув, что это требование России будет среди основных тем для обсуждения в ходе их беседы тет-а-тет.

После саммита Трампа и Путина спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заверил, что Россия пошла на территориальные «уступки» в отношении «всех пяти регионов» на востоке страны.

Несмотря на это, многие на Украине и в Европе сохраняют осторожность. Хотя Владимир Путин, похоже, впервые согласился на встречу со своим украинским коллегой, ранее он категорически отвергал эту идею, считая Владимира Зеленского нелегитимным.

Президент США сегодня пояснил, что Вашингтон отстранится от разрешения украинского вопроса. По его словам, все решения по урегулированию должны принимать Владимир Путин и Владимир Зеленский. «Я бы не сказал, что они [Россия и Украина] когда-нибудь станут лучшими друзьями, но они делают все правильно, и мы просто будем наблюдать... Я как бы договорился с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно они должны принимать решения. Мы находимся в 7 тысяч миль (11,2 тысячи км) от них, справедливо говоря», – уточнил американский лидер.

