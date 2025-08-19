российское информационное агентство 18+

Вторник, 19 августа 2025, 18:42 мск

Трамп считает невозможным возвращение Крыма Украине

Архив. Фото: nbcnews.com

Президент США Дональд Трамп считает невозможным возвращение Крыма Украине и вступление Киева в Североатлантический альянс. Об этом американский лидер заявил в интервью американским СМИ.

«Обе эти вещи невозможны», – подчеркнул он.

В то же время президент США заявил, что все решения по урегулированию украинского конфликта должны принимать глава российского государства Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Я бы не сказал, что они [Россия и Украина] когда-нибудь станут лучшими друзьями, но они делают все правильно, и мы просто будем наблюдать», – цитирует Трампа ТАСС.

«Я как бы договорился с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно они должны принимать решения. Мы находимся в 7 тысяч миль (11,2 тысячи км) от них, справедливо говоря», – добавил американский лидер.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

