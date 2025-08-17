Уступки и гарантии безопасности: Уиткофф рассказал, по каким вопросам США и РФ пришли к согласию

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ходе встречи в Вашингтоне в понедельник с главой киевского режима Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос обмена территориями между РФ и Украиной.

«Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с Россией в пятницу – прим. ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник», – заявил Уиткофф телеканалу CNN (цитата по РИА «Новости»). Спецпосланник Трампа выразил надежду, что на встрече с Зеленским и рядом лидеров стран ЕС удастся добиться ясности в этом вопросе. «Надеемся, что это очень, очень скоро приведет к мирному соглашению», – добавил он.

Уиткофф также заявил, что Россия пошла на «некоторые уступки» за столом переговоров на Аляске в отношении «всех пяти регионов», отметив, что этот вопрос будет обсуждаться с Владимиром Зеленским в Белом доме завтра. Он не уточнил, о каких именно пяти регионах идет речь. «Надеюсь, мы сможем добиться прорыва и принять некоторые решения прямо сейчас», – сказал он.

Кроме того, спецпосланник президента США заявил, что Вашингтон и Москва достигли согласия по поводу гарантий безопасности Украине.

«Мы пришли к соглашению о том, что Соединенные Штаты и другие европейские страны могли бы эффективно предложить защиту по принципу статьи 5 НАТО, для обеспечения гарантий безопасности. Мы впервые слышим, что Россия согласна на это», – сказал Уиткофф, отметив, что гарантии безопасности «изменят правила игры».

Напомним, пятая статья устава НАТО затрагивает вопросы коллективной обороны государств альянса. Согласно ее положению, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов считается нападением на весь альянс.

По словам Уиткоффа, значительный прогресс, достигнутый в ходе недавнего саммита с президентом России Владимиром Путиным, побудил Дональда Трампа отказаться от стремления добиться немедленному прекращению огня и вместо этого работать над продвижением более масштабного мирного соглашения.

Спецпосланник американского лидера заявил, что сейчас наметился импульс к заключению более масштабного мирного соглашения, которое исключит необходимость немедленного прекращения огня.

«Мы намерены попытаться достичь мирного соглашения, которое положит конец боевым действиям навсегда и очень быстро. Быстрее, чем прекращение огня», – заявил Уиткофф, указав, что российская сторона пошла дальше, чем на предыдущих встречах, в смягчении своих позиций.

«Впервые мы видим больше компромиссов, чем когда-либо прежде, и уж точно больше, чем при предыдущей администрации, – заключил он. – Это обнадеживает. Теперь нам нужно развивать это и добиться соглашения для украинцев».

Западные СМИ ранее сообщали, что в ходе саммита на Аляске Россия предложила заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также уход с занятых территорий Сумской и Харьковской областей в обмен на отступление ВСУ с территорий Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Киева.

Трамп в беседе с европейскими лидерами заявил, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь мирного соглашения, сообщала газета The New York Times. В то же время источники The Financial Times заявили, что Зеленский выступает против передачи контролируемых Киевом территорий, но готов обсудить этот вопрос с Трампом в понедельник, а также на трехстороннем саммите с России и США, если он состоится.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube