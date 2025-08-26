Срок службы Бастрыкина на посту главы СК продлен еще на год

Срок полномочий Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета России продлен еще на один год, до 27 августа 2026 года. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение «на днях», рассказал собеседник ТАСС.

Нынешний срок службы Бастрыкина истекает 27 августа.

Александр Бастрыкин возглавляет Следственный комитет с января 2011 года. До этого был первым заместителем генерального прокурора РФ – председателем СК при прокуратуре. В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, который дает ему право продлевать полномочия главы СКР после достижения им 70 лет сроком на один год. 27 августа Бастрыкину исполняется 72 года. В 2024 году российский лидер уже продлевал срок службы главе СКР.

Ранее сообщалось, что Бастрыкина могут назначить председателем Верховного суда РФ. Эта должность стала вакантной 22 июля – после смерти Ирины Подносовой. Однако накануне стало известно, что единственным кандидатом на должность председателя ВС стал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

