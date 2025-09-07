Патрушев счел «нелепым вбросом» версию ФРГ о подрыве «Северных потоков» украинцами

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подверг критике версию немецких правоохранителей и СМИ о подрыве газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» украинцами. Он назвал нелепыми подобные предположения немецкого следствия.

«Детали операции общественность узнает, как правило, из нелепых вбросов в прессу. Последний из них безоговорочно обвиняет группу украинских граждан, которые якобы зафрахтовали по поддельному румынскому паспорту яхту для прогулки по Балтийскому морю», – пишет Патрушев в колонке для газеты «Коммерсантъ».

Помощник президента привел в колонке версию генпрокуратуры ФРГ, которую ранее изложили немецкие СМИ. Согласно ей, предполагаемые диверсанты загрузили на причал, расположенный в 100 метрах от военно-морской базы ВМС НАТО в немецком Ростоке, водолазное оборудование, несколько сотен килограммов взрывчатки, другую необходимую технику и незамеченными вышли в открытое море. Затем они каким-то образом обнаружили газопровод, «умудряясь при этом не перепутать его с другими трубопроводами и кабельными трассами, которыми изобилует этот район». Диверсанты в условиях оживленного судоходства осуществили неоднократные погружения, закрепляя заряды на газопроводе, и благополучно вернулись в порт, писала пресса.

Патрушев отметил, что не знает, на кого рассчитаны эти утечки в СМИ, но, по его словам, «у компетентных людей появляется много вопросов». «Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства? Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не способны контролировать, чем занимаются на их территории иностранцы. Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб?» – задается вопросом помощник президента.

Патрушев убежден, что «Северные потоки» подорвала высококлассная команда диверсантов с большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтики. По его словам, речь однозначно идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. «Уничтожение участка подводного трубопровода – сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна», – пояснил Патрушев.

Он обратил внимание, что далеко не каждая армия или спецслужба в мире имеет в своем составе пловцов, способных грамотно и, главное, скрыто реализовать подобную акцию. «Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу – знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, которое заявило о себе во время Второй мировой войны», – отметил помощник президента, напомнив, что накануне подрыва «Северных потоков» в этом районе Балтики проводились учения ВМС НАТО.

Напомним, российские газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2» были подорваны в результате диверсии 26 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Швеция, Дания и Германия взялись за расследование инцидента, но первые две страны закончили разбирательства, не определив виновных. В августе 2024 года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Сообщалось, что в диверсии подозреваются трое граждан Украины.

В августе этого года в Италии по запросу прокуратуры ФРГ был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов. Мужчине инкриминируют соучастие в организации диверсии. По данным следствия, украинец входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на российских экспортных газопроводах.

Газета Die Zeit сообщала, что немецкие следователи, скорее всего, установили личности всех диверсантов, участвовавших в подрыве «Северных потоков».

Москва, Наталья Петрова

