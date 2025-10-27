Итальянский суд постановил выдать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»

Апелляционный суд итальянского города Болонья постановил, что гражданин Украины Сергей Кузнецов, который считается предполагаемым координатором подрыва российских газопроводов «Северный поток», должен быть выдан Германии. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Адвокат обвиняемого Никола Канестрини уже заявил, что будет подавать апелляцию на это решение в Верховный кассационный суд, так как считает, что суд допустил «серьезные процессуальные нарушение» в ходе судебного процесса.

Кроме того, сторона защита полагает, что в Германии не смогут обеспечить обвиняемому достойные условия содержания под стражей. Канестрини допустил, что дело может быть политически мотивированным, цитирует «Интерфакс» публикацию газеты Bologna Today.

В августе 2025 года в Италии по запросу прокуратуры ФРГ был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов. Мужчине инкриминируют соучастие в организации диверсии. По данным следствия, украинец входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на российских экспортных газопроводах.

16 сентября суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в ФРГ. Адвокат задержанного обжаловал это решение, после чего Верховный суд отправил дело на пересмотр в апелляционный суд Болоньи.

Напомним, российские газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2» были подорваны в результате диверсии 26 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Швеция, Дания и Германия взялись за расследование инцидента, но первые две страны закончили разбирательства, не определив виновных. В августе официальные представители ФРГ признали, что эта диверсия является преступлением, которое необходимо тщательно расследовать.

Тем временем, суд в Польше 17 октября отказал в экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Было принято решение о его немедленном освобождении. Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал удовлетворение этим решением.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube