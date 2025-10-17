Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Польский суд отказал в экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и принял решение о его немедленном освобождении, сообщает западная пресса.

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал удовлетворение этим решение. «Суд поступил правильно. Дело закрыто», – цитирует «Интерфакс» его комментарий в социальных сетях.

Ранее в октябре сообщалось, что Верховный суд Италии также отказал в экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, который считается предполагаемым координатором подрыва российских газопроводов.

Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года. В августе официальные представители ФРГ признали, что эта диверсия является преступлением.

Варшава, Анастасия Смирнова

