Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг признала, что подрыв газопроводов «Северный поток» является преступлением, несмотря на поддержку Киева со стороны Берлина. По ее словам, диверсию необходимо тщательно расследовать.

«Мы стоим на стороне Украины. Мы и дальше будем стоять на стороне Украины, но для меня важно, что Германия является правовым государством, и что преступления, совершенные в нашей юрисдикции, также должны последовательно расследоваться», – сказала Хубиг, слова которой цитирует РИА «Новости».

Такое заявление последовало после задержания в Италии украинца Сергея К., которого подозревают в координации диверсии на газопроводах. Прокуратура ФРГ уточнила, что его подозревают в соучастии в организации взрыва, антиконституционной диверсии, а также разрушении сооружений.

Напомним, взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

