В Италии задержали подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

В Италии задержан гражданин Украины, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщила прокуратура ФРГ.

«Федеральная прокуратура в ночь на сегодняшний день (21 августа 2025 года) по Европейскому ордеру на арест, выданному следственным судьей Федерального суда 18 августа 2025 года, задержала украинского гражданина Сергея К. в провинции Римини (Италия)», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчину подозревают в соучастии в организации диверсии. По данным следствия, украинец входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм установили взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» «Северный поток-2».

«Подозреваемый, по имеющимся данным, был одним из координаторов операции. Для транспортировки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока. Яхта ранее была арендована через посредников у немецкой компании с использованием поддельных документов. Взрывные устройства сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате взрывов оба газопровода были серьезно повреждены», – отметили в прокуратуре.

В настоящее время украинец находится под стражей, в скором времени он будет экстрадирован в Германию.

Напомним, российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были подорваны в результате диверсии в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Швеция, Дания и Германия взялись за расследование инцидента, но первые две страны закончили разбирательства, не определив виновных. В августе 2024 года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Сообщалось, что в диверсии подозреваются трое граждан Украины.

Рим, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube