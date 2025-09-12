Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной

В Кремле констатировали паузу в переговорах с Украиной, хотя каналы общения переговорных групп налажены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каналы общения есть. Они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться. Но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе», – сказал он журналистам.

Песков вновь подтвердил, что Москва сохраняет готовность «идти по пути мирного диалога и мирного поиска путей урегулирования», но этому процессу, по его словам, мешают представители Европы. «Но то, что европейцы мешают, это действительно так, это ни для кого не секрет», – сказал он.

В то же время Песков не согласился с высказыванием, что переговорный процесс после саммита лидеров РФ и США на Аляске зашел в тупик. «Здесь, безусловно, нельзя носить розовые очки и ждать, что переговорный процесс даст молниеносный результат. И я хочу напомнить слова президента Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся все урегулировать в один момент, а потом понял, что для этого необходимо больше времени», – отметил Песков.

Накануне министр обороны Украины Денис Шмыгаль признал, что Киев пока не готов вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта, потому что для этого «еще не сложились условия». Он призвал усилить санкционное давление на Россию и активизировать поставки оружия, чтобы, по его словам, вынудить Москву принять условия, выдвигаемые Украиной.

Москва, Наталья Петрова

