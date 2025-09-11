российское информационное агентство 18+

NewDayNews.ru

Четверг, 11 сентября 2025, 16:25 мск

В Киеве признали, что Украина не готова вести мирные переговоры с Россией

Украинские власти пока не готовы вести переговоры с Россией по разрешению конфликта, потому что для этого «еще не сложились условия». Такое заявление сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«В настоящее время еще нет», – ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Sky News. Шмыгаль призвал усилить санкционное давление на Россию и активизировать поставки оружия, чтобы, по его словам, «заставить» Москву принять условия, выдвигаемые Украиной.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о невозможности договориться с киевскими властями по ключевым вопросам. По его словам, он не видит большого смысла в переговорах, потому что даже при наличии политической воли договориться с Киевом по фундаментальным вопросам будет «практически невозможно».

Киев, Наталья Петрова

