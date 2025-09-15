Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, однако Киев искусственно притормаживает процесс, а Европа вовсе мешает ему. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Дональда Трампа о том, что у него заканчивается терпение по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

«В суть конфликта никто вникать не хочет. Европейцы мешают делу, они не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса, тем самым открывая путь для обсуждения путей разрешения первопричин», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что пауза в переговорном процессе – налицо. По его словам, «какой-то гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению». «Есть призывы к встрече к незамедлительной, но, скорее, это направлено на эмоциональный эффект от таких призывов», – констатировал Песков.

В Кремле считают бесполезным саммит на высшем уровне Россия – Украина без тщательной подготовки. «Любые контакты на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы в ходе такого диалога были зафиксированы те наработки, которые нужно заранее сделать на экспертном уровне. Вот готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев нет», – сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что никаких подвижек в вопросе организации трехсторонней встречи Россия – США – Украина пока нет. Так он отреагировал на слова Трампа, что саммит пройдет в скором времени.

Отдельно Песков прокомментировал роль НАТО в конфликте, заявив, что альянс «де-факто воюет с Россией». «Это очевидно и не нуждается в дополнительных доказательствах. НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму», – подчеркнул пресс-атташе Кремля.

Москва, Наталья Петрова

